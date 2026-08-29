Una de las razones más simples es la eliminación de residuos. Cuando una persona termina la bebida y encuentra restos de café, puede optar por vaciarlos directamente en la taza del baño en lugar de tirarlos al bote de basura. Pero esta práctica también tiene que ver con una cuestión de higiene, como la zona en la casa donde debe ir realmente este espacio.

De acuerdo con un artículo del portal El Cronista, el que las personas tiren café a la taza del baño se debe a una gran razón y ella es la de neutralizar los malos olores, por lo que puede sustituir a los productos químicos o pastillas perfumadas o las velas aromáticas, como lo son estas 3 ideas para tener un baño relajante que puedes hacer tú misma con este paso a paso.

La razón por la que algunas personas tiran café en la taza del baño|Pinterest

Los beneficios de tirar café a la taza del baño

El principal beneficio de tirar café a la taza del baño es que es un absorbente natural que captura los gases que pueden salir de las cañerías cuando el inodoro no se usa, por lo que es una buena idea cuando la familia sale de vacaciones.

Asimismo, ayuda a prevenir incrustaciones, ya que su textura granulada contribuye a retirar pequeños restos acumulados en el interior de la taza del baño. Otra de las ventajas es que es biodegradable y no contamina; a diferencia de las pastillas perfumadas o químicos, no perjudica el agua ni las tuberías.

Problemas en tuberías con el café

Uno de los puntos a destacar es que el café que se vierte en la taza del baño debe ser soluble, ya que de lo contrario los residuos sólidos pueden acumularse y obstruir cuando llegan a lugares donde el flujo de agua pierde fuerza.

Los posos de café están entre los materiales que pueden bloquear un sistema séptico, por lo que se recomienda desecharlos mediante una vía distinta al drenaje. Las señales de una posible falla son los sonidos de gorgoteo o los malos olores.