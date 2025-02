¡Otra vez! Justin Bieber arremete contra paparazzi y desata polémica en redes

Justin Bieber es un joven cantante que se ha visto envuelto en polémicas desde el inicio de su carrera, y es que además de las especulaciones sobre su identidad de género y su orientación sexual, o su dramática relación con Selena Gómez y su inesperado matrimonio, el artista es conocido por tener una actitud hostil con la prensa estadounidense.

A pesar de que todo se había encontrado en calma en los últimos meses, parece que nuestro Justin regresó a los malos pasos pues se le señala de haber arremetido en contra de un paparazzi, quien grabó todo lo ocurrido y lo compartió en redes sociales, despertando una nueva controversia entre internautas.

Así fue el encuentro de Justin Bieber con un paparazzi

Y es que los paparazzis son personajes que han sido criticados por muchas celebridades y por millones de fans ya que se les acusa de invadir la privacidad de los artistas, de ser inoportunos o incluso de crear noticias falsas que terminan dañando la reputación de los famosos.

Sin embargo, en esta ocasión fue grabado un video del encuentro de un fotógrafo con la estrella canadiense, quien se acercó al artista para obtener algunas imágenes y posteriormente le agradeció por dejarse haber tomado la fotografía.

Este agradecimiento no le gustó nada a Justin Bieber, quien no dudó en arremeter en contra del reportero, asegurándole que sus palabras eran una falta de respeto grave, y pidiéndole que se largara pues no quería que estuviera ahí.

peleaba solo jajajs justin bieber deja las drogas pic.twitter.com/pm5BHSmEWB — ema (@selenapatronus) February 23, 2025

En el video se escucha que el paparazzi se disculpa con el famoso, pero este muestra una actitud grosera y simplemente le da la espalda, cosa que ha generado un debate entre internautas y fans del intérprete de “Baby”.

Y es que, mientras algunos aseguran que la prensa de espectáculos merece ese tipo de tratos debido a lo que dicen sobre los artistas, otros mencionan que el hombre solo realiza su trabajo, y tachan a Justin de ser una persona demasiado insensible.