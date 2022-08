OV7 deja atrás los problemas y así regresó a los escenarios.

El grupo OV7 tuvo una gran aparición en el escenario de La Academia.

Después de varios años, OV7 anunció su regreso a los escenarios con su formación original (Ari Borovoy, Erika Zaba, M’Balia, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Kalima y Oscar Schwebel) y sin que faltara alguno de sus elementos el pasado sábado se presentó en la semifinal de La Academia, dando así por iniciadas las celebraciones por sus 30 años de trayectoria.

Muy sonrientes y con el ímpetu de seguir haciendo historia en el mundo de la música, cada uno de los integrantes dejó atrás las diferencias que los mantuvo distantes durante varios años y pisaron el escenario del reality show más visto de México para interpretar el tema “Tus Besos”, lanzado en el año 1997.

OV7 en La Academia

Previo a su presentación en La Academia, los integrantes de OV7 abrieron su corazón y revelaron lo que significó para ellos presentarse en este escenario después de tantos años de estar fuera.

La emoción y energía fue tal que Ana Bárbara y Lolita Cortés se pusieron de pie y bailaron al ritmo de “Tus besos”. Cabe mencionar que esta es la primera vez que aparecen en televisión los siete integrantes.

¿Qué dijeron sus integrantes? Lidia Ávila reiteró que esta es la primera vez que aparecen los siete juntos en televisión después de casi 20 años y declaró que están sumamente ansiosos de que la gira de la agrupación arranca en tres semanas.



Por su parte, Ari Borovoy señaló que iniciará el 1 de septiembre en Monterrey e invitó a la gente a no perderse esta nueva aventura e historia.

Mariana Ochoa aprovechó para confirmar que no solo están listos para sus conciertos, sino también para lanzar nueva música. “Estamos por grabar no solo un tema, sino un poquito más de uno. Dejémoslo en algunos temas… va a ser la sorpresa más grande, esto va a suceder ya que arranquemos la gira y pues muy pronto les vamos a dar noticias”.

“Definitivamente, creo que ha sido un grupo que a mí además me ha tocado verlo de abajo del escenario y esta con ellos y puedo decir que siempre innovar es parte de OV7, arriesgarse es parte de OV7”, dijo Kalimba.

Por último, Oscar habló de su sorprendente cambio de look, conformado por una larga cabellera y cejas de diferente color. “Luego me hago cosas divertidas, de pronto me aburro y digo: ‘¿Hoy qué me voy a hacer?’, entonces, un día vi en el aeropuerto a un chico que tenía un lunar y tenía una ceja amarilla, no, entonces dije es buena idea y me lo hice porque está divertido”.