La Academia: Estos son los temas que cantarán los alumnos en la Gran Final.

Nuestros queridos alumnos de La Academia se preparan para dar un espectáculo único en la Gran Final, por lo que ya tienen la lista de canciones que interpretarán.

Luego de la dolorosa expulsión de Eduardo, Nelson, Mar, Andrés, Cesia y Rubí saben que deben dar su mejor esfuerzo para consagrarse como campeones.

Alexander Acha, director de La Academia, se acercó a los participantes para brindarles la lista de canciones que interpretarán en la Gran Final de nuestro reality show.

"El programa está con todo, la gente está conectadísima y las redes están explotando... que bonito sentir que la gente está encariñada, emocionada y motivada", expresó Alexander el día de ayer.

La Gran Final de La Academia se llevará a cabo el próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto por nuestra señal de Azteca UNO. No te pierdas el último episodio del programa a las 8:00 de la noche para conocer al absoluto ganador de esta generación.

Nuestros queridos críticas se preparan para dar sus opiniones en la última gala de La Academia. Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara tienen todo listo para acompañar a los alumnos en la última gala, aunque el público elegirá al campeón por medio de votaciones.

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¿Qué canciones cantarán los alumnos de La Academia en la Gran Final?

Concierto del sábado 13 de agosto

Cesia - Yo viviré en la versión de Celia Cruz

Andrés - Ayer de Luis Miguel

Nelson - Robarte un beso de Carlos Vives

Mar - Amores extraños de Laura Pausini

Rubí - A fuego lento de Rossana

Concierto del domingo 14 de agosto

Cesia - Por amor de Rafael Solano

Andrés - Me va a extrañar de Ricardo Montaner

Nelson - Mientes de Camila

Mar - Ahora tú de Malú

Rubí - Mi error mi fantasía de Edith Márquez

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