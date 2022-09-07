OV7 dio su primer concierto por sus 30 años de carrera en el Auditorio Nacional.

¿Por qué lloran los integrantes de OV7? Es la pregunta que Ari Borovoy y Kalimba, respondieron este martes antes de subir al escenario del Auditorio Nacional para ofrecer el tercer concierto de su esperada gira.

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Y, es que, durante el segundo concierto de Monterrey, Ari fue visto sumamente conmovido y aunque se creía que era por el reencuentro con sus compañeros; luego de varias rencillas, confiesa que todo se debió a una llamada con sus hijas.

Yo, acababa de recibir un FaceTime, unos minutitos antes de dos de mis hijas, llorando muchísimo; porque su mamá les había enseñado la foto que subí que era con mi papá, que en paz descanse, entonces ellas estaban muy conmovidas

Me estaban diciendo que, si yo me iba a morir, estaban muy conmovidas. Todavía le dije a su mamá que no era un buen momento para hacer el FaceTime pero bueno, así fue. La verdad que me tocó muchísimo ese día que fue como el segundo día en Monterrey

Kalimba desmiente problemas en la agrupación.

Kalimba, por su parte, admitió que toda la agrupación también ha llorado por los recuerdos que brotan en el escenario.

Ensayos también nos tocó soltar algunas lágrimas y apapacharnos porque hay mucha morabilia en nuestros corazones, hay 33 años de morabilia en nuestros corazones, es el 85/90 por ciento de nuestras vidas que hemos estado juntos

Pidió, no dar crédito a la versión a que a pesar de estar de nuevo juntos, no se llevan bien.

Que ya nos pregunten otra cosa, unas preguntas chidas. Qué mientras más hablemos del amor y menos hablemos de eso, menos ruido se le va a hacer. Aquí estamos los siete gozando mucho

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Por cierto, que momentos antes de la exclusiva para Ventaneando, nuestras cámaras captaron la armonía entre ellos en los ensayos.

