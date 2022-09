Britney Spears asegura que sus hijos solo la utilizaban por dinero.

Aunque hace unos meses Britney Spears recuperó su libertad luego de permanecer bajo la tutela de su padre por 13 años, el drama familiar que vive la Princesa del Pop no termina, pues ahora es su hijo mayor Jayden, quien ofreció una entrevista en la que reveló que decidió alejarse de su madre hasta que mejore.

Dolida, la cantante ha respondido al jovencito, echándole en cara cómo el resto de su familia, incluidos su hijo menor y el padre Kevin Federline, la utilizan para obtener dinero, aunque advierte que esto pronto terminará.

“Jayden, mientras desacreditas mi comportamiento, como lo ha hecho el resto de mi familia, yo sigo trabajando para pagar sus cuentas. ¿Ustedes quieren que me recupere para que pueda seguir dándole a su papá 40 mil dólares al mes o la verdadera razón de su comportamiento es porque en dos años se va a terminar y no van a obtener nada?”, expresa en audios.

Te puede interesar: Ana Claudia Talancón responde a las críticas tras llegar alegre al estreno de Soy Tu Fan.

Britney Spears manda contundente mensaje a sus hijos

Britney también desmintió lo dicho por su hijo en torno que solo los regañaba cuando iban a visitarla, y por ello, ambos decidieron ya no verla.





“Tú (Jayden) y tu hermano siempre me dejaban en esa casa dos horas antes de lo acordado. Preston se dormía y tú tocabas el piano todo el tiempo, y si no los llenaba de regalos y tenía comida sorprendente lista y actuaba como una maldita santa, de todas formas nunca era lo suficientemente buena"", expresó la cantante.

Por último, la cantante volvió a hacer énfasis en el maltrato que durante años vivió a manos de su familia, en especial de su padre, a raíz de lo cual dejó de creer en Dios.

“Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”, concluyó.

También te puede interesar: Diego Boneta revela si planea boda con Renata Notni.