¿Pablito Ruiz reveló que Luis Miguel es bisexual?
Luego de que sus declaraciones fueron desvirtuadas en varios medios, Pablo Ruiz aclaró la polémica sobre la orientación sexual de Luis Miguel.
Vaya polémica que causó el argentino Pablo Ruiz al revelar que cuando fue cercano a Luis Miguel en la década de los 90’s, sospechó que el cantante podría ser bisexual.
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Pablo, está de visita en la Ciudad de México y en una conferencia de prensa a la que asistió, fue cuestionado al respecto.
Me preguntaron cómo había conocido a Luis Miguel y yo había dicho lo textual, que había ido a un concierto de él a Venezuela y que él me había invitado a su suite, que habíamos estado tomando un whisky y habíamos platicado como amigos y de ahí, la prensa se tomó hablar de que me habían invitado a la suite de Luis Miguel por otra cosa, que realmente no era nada más que platicar como dos amigos
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Yo nunca dije que Luis Miguel era bisexual y lo dejo bien en claro ahora, son palabras que han sacado de contexto. Entonces, quiero aclarar que yo nunca dije eso y jamás hablaría de la vida privada de un cantante que realmente es mi contemporáneo y que quiero muchísimo, y que somos amigos. Por favor que no piense mal de mí, nunca quise hablar mal de él y que nunca quise hablar de su vida privada
¿Pablo Ruiz veía atractivo a Luis Miguel?
Eso sí, reveló que la galanura y elegancia de Luis Miguel, no le eran indiferentes.
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Sí, bueno, o sea es un hombre muy atractivo, por supuesto, pero jamás le tiré onda, ni él me tiró onda, ni hubo ningún tipo de acercamiento de ese estilo