¿Pablito Ruiz reveló que Luis Miguel es bisexual?

Vaya polémica que causó el argentino Pablo Ruiz al revelar que cuando fue cercano a Luis Miguel en la década de los 90’s, sospechó que el cantante podría ser bisexual.

Te puede interesar: Luis Miguel no tiene orden de arresto, dice el abogado Guillermo Pous.

Pablo, está de visita en la Ciudad de México y en una conferencia de prensa a la que asistió, fue cuestionado al respecto.

Me preguntaron cómo había conocido a Luis Miguel y yo había dicho lo textual, que había ido a un concierto de él a Venezuela y que él me había invitado a su suite, que habíamos estado tomando un whisky y habíamos platicado como amigos y de ahí, la prensa se tomó hablar de que me habían invitado a la suite de Luis Miguel por otra cosa, que realmente no era nada más que platicar como dos amigos

También te puede interesar: Aracely Arámbula reaparece tras conocerse demanda contra Luis Miguel.

Yo nunca dije que Luis Miguel era bisexual y lo dejo bien en claro ahora, son palabras que han sacado de contexto. Entonces, quiero aclarar que yo nunca dije eso y jamás hablaría de la vida privada de un cantante que realmente es mi contemporáneo y que quiero muchísimo, y que somos amigos. Por favor que no piense mal de mí, nunca quise hablar mal de él y que nunca quise hablar de su vida privada

¿Pablo Ruiz veía atractivo a Luis Miguel?

Eso sí, reveló que la galanura y elegancia de Luis Miguel, no le eran indiferentes.

Te puede interesar: Luis Miguel exige a revista desmentir la supuesta orden de arresto.