Luis Miguel no tiene orden de arresto, dice el abogado Guillermo Pous.

Luego de la publicación de la revista española, ‘Diez Minutos’ donde se afirmó que Luis Miguel adeuda a sus hijos más de cuatro millones y medio de pesos, por lo que Aracely Arámbula, expareja del cantante interpuso dos demandas, una en México y otra en Los Ángeles.

Te puede interesar: Hablamos con Guillermo Pous. ¿Qué sabe del testamento de Juan Gabriel?

Por eso, Ventaneando habló en exclusiva con Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, quien nos explica los pormenores del asunto, pues se aseguró que Luis Miguel tiene una orden de arresto en México.

No, por completo falso, es absolutamente imprecisa la información que este portal español dio. Es correcto, existen acciones, pero la fecha tampoco es precisa, el señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre del 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y, es entonces que se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con él, pero en ningún momento accedieron

¿En qué parte se encuentra el proceso y cuánto es la deuda de Luis Miguel?

También te puede interesar: Guillermo Pous explicó qué puede suceder con la serie de Paco Stanley.

Guillermo Pous, no reveló la cifra exacta que debe, pero explicó que sí hay acciones legales en contra de Luis Miguel.

No es una información que a mí me corresponda dar y, además me parece por completo delicado que se pretenda dar a conocer cualquier tipo de dato de estos. No conozco la cifra que esté precisando, pero de cualquier manera no es pública ninguna cifra. Este es el cuarto año o comienza el cuarto año, desde que no se ha hecho cargo del pago de la pensión de sus hijos, es desde ese momento en el cual se inician unas acciones…