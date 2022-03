¿Cuándo es la nueva audiencia de Pablo Lyle tras ser pospuesta?

La audiencia de Pablo Lyle volvió a posponerse. ¿Qué está sucediendo?

Esta mañana, se llevó a cabo otra audiencia virtual en la corte judicial de Miami con respecto al caso de Pablo Lyle, quien permanece en arraigo domiciliario desde 2019, tras haber golpeado a un adulto mayor en un incidente automovilístico y quien lamentablemente perdiera la vida.

La noticia es que, por enésima vez, la defensa del actor encabezada por Philip Reizenstein, y el resto de su equipo legal, pidieron más tiempo a la jueza Diana Vizcaino para iniciar el juicio.

Aunque esta vez, no fue porque ellos no estuvieran listos, sino porque la defensa del difunto Juan Ricardo Hernández, ha entorpecido el caso al no presentar las declaraciones de los testigos que prometió, y que aseguran, estuvieron presentes el día del fatídico suceso.

Le cuento que el abogado de asistencia estatal fue muy amable al buscarme. Ayer, discutíamos sobre el caso y le informé que lo único que nos faltaba eran las declaraciones de uno de los testigos de los familiares del difunto

Le explique la razón de ello, basado en información que hemos obtenido. Estaba en ese proceso, pero distintos concejales de la familia me buscaron para negociar. Ya lo habíamos hecho antes para resolver el caso completo

Así fue el momento donde los involucrados pidieron a la jueza una prórroga.

Así que estamos en una posición en la que necesitamos una corta prórroga para que esto lo resolvamos o definitivamente iremos a juicio. Creemos que si nos concede la prórroga estaremos listos para averiguar qué pasó

Confirman nuevas fechas para la audiencia de Pablo Lyle

La jueza accedió a otorgar más tiempo a ambas partes y confirmó las nuevas fechas para la siguiente audiencia, y para el que ahora sí, podría ser el arranque del juicio contra Pablo Lyle.

La audiencia del actor mexicano tendrá lugar el próximo 23 de junio de 2022, mientras que el juicio se dará el 5 de julio de este mismo año.

