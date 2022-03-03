Ana Layevska se siente dolida por la guerra entre su natal Ucrania y Rusia.

Ana Layevska se dice incrédula y profundamente dolida ante la guerra entre Rusia y su natal Ucrania, pues tiene familiares que literalmente viven en el campo de batalla.

Yo estoy tristísima, estoy preocupada, estoy dolida… están pasando cosas que nunca te imaginaste que iban a pasar, pero están pasando

Yo nací en Kiev. Tengo familia en Kiev que está viviendo en carne propia las sirenas, los tanques, no hay comida, no hay dinero

La actriz ucraniana pide a Dios que la guerra se termine pronto.

Todo esto lo he estado viviendo a través de muchas personas que conozco, con las cuales todavía tengo comunicación

Es terrible lo que está pasando. Le pido a Dios y al universo que esto acabe por favor. Están viviendo el horror, el terror y no quisiera que esto se expandiera

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Ana Layevska sueña con interpretar a una princesa

En temas más amables, Ana Layevska compartió con Ventaneando que aunque no le faltan propuestas para actuar en distintos proyectos, anhela que una de ellas sea para participar en un proyecto infantil que pudiera compartir con sus hijos Masha y Santiago.

Algo de fantasía… tengo un sueño que cumplir antes de que mi hija deje de creer en Santa Claus o en las princesas. Yo quiero ser una princesa, aunque sea en una obra de teatro musical, no me importa

Me urge que Masha y Santi me vayan a ver al teatro vestida de Cenicienta o Rapunzel… tengo que hacer algo de princesas o de unicornios. Tengo que hacer algo súper rosa, pero tiene que ser ya

En contraste, Ana Layevska estrenará el próximo 3 de marzo la serie de thriller policíaco Código Implacable a través de una plataforma digital.

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