¿Qué pasará con el hijo de Juan Gabriel tras ser arrestado por violencia?

Nos enlazamos con Sandra Hoyos por el asunto legal de Joan Aguilera.

La experta en leyes Sandra Hoyos se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para actualizar el estado legal de Joan Aguilera, quien está involucrado en una polémica de violencia doméstica.

El registro de la corte dicta que se ha comenzado un caso por violencia doméstica contra Joan Aguilera. Él fue arrestado el día 3 de noviembre de este año y en ese momento se le puso una fianza mínima de 500 dólares

La abogada confirmó que el hijo de Juan Gabriel se declaró como “indigente” para obtener un abogado de oficio.

Joan Aguilera se declaró como indigente, entonces significa que el estado de Florida le tiene que asignar un abogado de oficio. También declaró que tiene cero ingresos, entonces vamos a ver qué pasa con sus declaraciones

Si él tiene una casa, él tiene que declarar que es un bien que está a su favor. Estamos viendo que está muy lejos de ser una persona indigente. Vamos a ver cómo el estado de Florida se dedica a proceder en este tema, el perjurio es un tema muy grave

Sandra Hoyos asegura que Joan Aguilera podría estar en graves problemas en caso de mentir a las autoridades.

Él pensó que podía decir ‘no tengo cuentas en Estados Unidos, entonces soy indigente’. Recordemos que indigente es indigente en todo el mundo. Es una pena que se exponga a más cargos

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Estos son los cargos que enfrentaría Joan Aguilera en caso de ser encontrado culpable

Sandra Hoyos asegura que la mamá de Joan Aguilera no piensa proceder con la demanda; sin embargo el panorama para el hijo de El Divo de Juárez no es favorable.

Las penalidades de violencia doméstica no son lo suficientemente fuertes. Estamos mirando que el cargo más serio es en contra de su mamá porque es una señora de más de 65 años

Lo más que puede enfrentar es cinco años de cárcel… pero mi predicción es que va a hacer algún tipo de servicio comunitario, le van a poner un grillete uno o dos meses y ahí termino el tema

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