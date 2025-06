Comparan a Brenda Bezares con Florinda Meza; así reaccionó

Florinda Meza se ha convertido en una de las mujeres más criticadas en internet en las últimas semanas, y lo anterior se debe a la participación que su personaje ha tenido en la nueva serie biográfica de Chespirito. En ese sentido, otra mujer que se ha vuelto tendencia es Brenda Bezares, pues fanáticos mencionan que su parecido con Doña Florinda es por demás llamativo.

En este punto vale decir que Brenda Bezares es la pareja sentimental de Mario Bezares, aunque esta ha ganado mucho protagonismo ante los medios por su excéntrica personalidad. Este es uno de los puntos por lo que diversos usuarios han apoyado la teoría de que tiene mucho parecido con Florinda Meza, motivo por el cual es interesante conocer qué dice al respecto.

¿Qué opina Brenda Bezares de que la comparen con Florinda Meza?

En un encuentro con los medios de comunicación, Brenda Bezares confirmó que estas comparaciones, en su momento, sí le llegaron a hacer daño, pues considera que su relación con Mario Bezares no se parece a la que Florinda Meza tuvo con Roberto Gómez Bolaños. Ante ello, aseguró que hoy en día la situación ha cambiado, por lo que ya no le da demasiada importancia a ello.

“Sí me afectó. La verdad no entendí lo que estaba pasando y la verdad lamento mucho lo que están pasando las personas que les toque el hate. Ahora lo entiendo y es una historia que, a lo mejor, no la sé del todo y no podría opinar de la señora Florinda Meza. Pero son historias completamente diferentes; para empezar, yo estoy casada con mi esposo hace muchos años”, explicó.

¿Por qué se compara a Florinda Meza con Brenda Bezares?

En diversas ocasiones se ha mostrado cómo, en las entrevistas que tenían juntos, Brenda Bezares suele responder por Mario ante los cuestionamientos que le realizan. Esto es algo que, según los usuarios en redes, hacía Florinda Meza cuando Chespirito estaba con vida; además, los fans señalan que ambas buscan siempre el protagonismo cuando están con los medios de comunicación.