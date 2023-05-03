Pablo Lyle apelará sentencia: ¿Cuál sería su panorama legal?

Después de haber sido sentenciado en febrero pasado por el homicidio involuntario del cubano, Juan Ricardo Hernández, Pablo Lyle y sus abogados impulsan ahora el proceso de apelación a dicha sentencia que abarca 5 años de cárcel y ocho de libertad probatoria.

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Esta mañana se llevó a cabo una audiencia en la que el tema a tratar, aunque usted no lo crea, fue el costo de la transcripción de alrededor de 2,300 páginas que, conforman el juicio que enfrentó el actor y que todo indica su defensa no está dispuesta a pagar y, es que se trata nada menos que de 15 mil dólares.

¿Cuál es el panorama que tiene Pablo Lyle?

La abogada, Sandra Hoyos nos explicó en exclusiva para Ventaneando todos los detalles del caso, revelando una primicia que podría favorecer a Pablo Lyle.

Esto es un problema, porque sabemos que, a la hora de tomar una apelación, la corte de apelación requiere que la transcripción de juicio, entero que, en este caso, fueron varios días, como dijeron, más de 23 mil páginas, están cobrando más de 8 mil dólares. Eso se tiene que entregar a la corte de apelación, porque si no cómo más sabe la corte que exactamente se dijo, en qué momento, ellos no pueden fallar ni a favor, ni en contra sin tener el beneficio de ese documento

Siempre es una compañía privada que toma la transcripción, en muchos casos donde la persona acusada no tiene abogado privado, sino que tiene abogado de oficio, muchas veces esas transcripciones se las dan gratuitamente

Sin embargo, el panorama podría comenzar a ser un poco favorable a Pablo Lyle, pues podría ser deportado a México en los próximos meses.

Difícil y no, porque sabemos que ya la corte de inmigración emitió una orden o, mejor dicho, la corte estatal emitió una orden pidiendo la cooperación completa con los federales, que en el caso de Estados Unidos sería el departamento de inmigración o la corte de inmigración y, sabemos que eso ya está en pie, lo cual quiere decir que muy probable que él sea deportado a México.

El día 14 de abril del 2023, la corte emitió una orden que, se puede ver si entran al caso de Pablo Lyle, que está pidiendo que el estado, ya eso consiste en los abogados de Pablo Lyle, la Fiscalía, todos cooperen con los federales en términos de los requisitos, ya sea transportarlo a una cárcel de inmigración, hablar con el departamento de correcciones para ver cómo van a hacer ese transporte

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¿Qué podría pasar con Pablo Lyle?

De acuerdo con la explicación de la abogada, Pablo Lyle tiene una gran posibilidad de ser deportado a México.