¿Un nuevo juicio? Pablo Lyle recibe esperanzadora noticia.

La vida de Pablo Lyle cambió radicalmente desde aquel incidente de tránsito con Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de la tercera edad que desafortunadamente perdió la vida a consecuencia del golpe que le propinó el actor y lo envió al suelo y se golpeó la cabeza.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

Por ello, el actor de Mirreyes vs. Godínez fue declarado culpable de homicidio imprudencial y se encuentra a la espera de conocer su sentencia, la cual podría ir de 9 a 15 años; sin embargo, su defensa ha pedido que se le tomen en cuenta los años que lleva en arresto domiciliario.

Así mismo, los abogados de Pablo Lyle han solicitado un nuevo juicio pues consideran que el jurado habría tenido una postura sesgada debido a la presión mediática. Ayer jueves se llevó a cabo una audiencia sobre el caso del histrión quien en estos momentos se encuentra privado de su libertad.

Durante la audiencia de ayer sus abogados buscaron convencer a la jueza Marisa Tinkler Mendez de llevar a cabo un nuevo juicio, por lo que decidió que se tomará algunos días para reflexionar y será hasta el próximo 12 de diciembre cuando tome su decisión.

¿Cuáles son los argumentos de su defensa para un nuevo juicio? Una de las principales razones por las que sus abogados consideran que es importante que se realice un nuevo juicio son las evidencias que no se les permitieron mostrar y con las que podrían demostrar que el finado Juan Ricardo Hernández, era un sujeto violento por lo que Lyle actuó en legítima defensa al golpearlo.

Además, aseguraron que antes del fatal altercado, Juan Ricardo Hernández tuvo otro incidente en el supermercado. Por último, piden que los cargos contra Pablo Lyle sean considerados y se califique como homicidio excusable, pues no fue el histrión el que provocó el incidente de tránsito.

¿Qué dijo la Fiscalía?

La Fiscalía no estuvo de acuerdo con los argumentos y petición de la defensa de Lyle, por lo que trató de desestimar cada uno de los alegatos y aseguró que no actuó en defensa de su familia ya que el finado hombre era una persona de la tercera edad y únicamente alzó las manos, lo que no representa un peligro.

En cuanto a la confirmación del jurado, se afirmó que los miembros no tenían conocimiento del caso, por lo que se dijo que todos fueron aptos para desempeñar su función.