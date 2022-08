Pablo Montero agredió a nuestra corresponsal y su acompañante.

Pablo Montero agredió físicamente a una corresponsal de Ventaneando.

¿Qué les quieres decir a las personas que piensan que necesitas rehabilitación? -No entiendo tu pregunta

Esta es la pregunta que incendió los ánimos de Pablo Montero, en contra de nuestra corresponsal Italia Herrera, al grado de amenazarla con retenerla si no borraba el video.

No obstante, aludió a un tema que ha sido público desde hace mucho y que es, el supuesto alcoholismo que padece.

Hace unas semanas, nada menos el productor Juan Osorio reveló que el cantante faltó a la grabación del último capítulo de la serie sobre Vicente Fernández por andar de juerga, por lo cual, no quería volver a trabajar con él.

De hecho, fue el propio Osorio quien recomendó ingresar a rehabilitación por el bien de él, de su carrera e incluso de sus hijos.

De repente, ese último día de grabación que no se presentará pues fue ese estrés, ese enojo y tuve una plática con él y obviamente, le manifesté mi inconformidad, mi enojo, mis sentimientos, además del dolor, de la falla como amigo, cómo compañero y cómo una persona que metió las manos por él al fuego

Pero, bueno, hizo un pacto, un compromiso conmigo por su salud. Siempre y cuando tenga una temporalidad que tiene que durar sin probar una gota del alcohol

No obstante, a Pablo no le gustó que se le cuestionara sobre el particular, al finalizar la conferencia de prensa que ofreció antes de actuar en la Feria de Saltillo, Coahuila.

Y, prosiguió con su ataque en contra de nuestra reportera, amenazándola con llevar a la patrulla, azotar el micrófono de este programa, además de retenerla por más de 20 minutos, mientras era despojada de sus instrumentos de trabajo y obligada a borrar el material grabado.

Por fortuna, parte de la grabación de la agresión pudo rescatarse y mostrarse hoy como evidencia de que Pablo Montero, no solo amerita rehabilitación por adicciones, sino por sus trastornos conductuales.

Nuestra reportera fue sacada del lugar con violencia.

Al final, nuestra reportera fue sacada del lugar con la agresión a cuestas, gritos, amenazas y golpes; además, la cámara de su celular y un micrófono roto, pruebas que serán presentadas en una denuncia de hechos que no puede ni debe de quedar impune y que, a pesar del deseo de Pablo, trascendió en todo el fin de semana en diversos medios de comunicación.