Laura León habla de su primera aparición en el teatro.

Laura León habló de su primera experiencia en el teatro, en exclusiva para Ventaneando nos reveló cómo le ha ido con el elenco de la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’.

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Muchas gracias, estoy muy contenta, muy feliz de estar en este proyecto, pues mira; la verdad hace mucho tiempo tenía ganas de hacer teatro, nunca he hecho teatro, es la primera vez. Entonces, nos encontramos con Alex y me propuso hacer esta obra magnífica y me entusiasmé muchísimo, estoy feliz de estar en este proyecto

Laura León agradeció la oportunidad de estar en su primera obra de teatro. Además, afirmó que va a enseñar el tesorito.

Les agradezco esta oportunidad tan bonita, gracias a Dios; mira, no se había dado la oportunidad, me habían ofrecido teatro y todo esto, pero consideré que este es el momento importante y oportuno para poder hacer. Claro que sí tesoros, claro que sí, ya le mandé hacer sus chinitos, tiene sus pelucas preciosas para ver al público maravilloso que nos va a venir a ver, ya la niña está lista, preciosa

Laura León habla de cómo se ha sentido con el elenco de la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’, donde ha dedicado gran parte de su tiempo.

Maravillosamente, un equipo lleno de atenciones de cariño, estoy muy contenta, muy muy contenta, todo el equipo, me han recibido con mucho amor, de verdad. Albertito, todos en realidad, estoy feliz de estar en esta obra y haciendo una cordial invitación a todo el público para que nos acompañe, la van a gozar, se van a divertir, tesoros

Laura León habló de sus otros proyectos.

La actriz y cantante habló de los proyectos que tiene en puerta y de la gira que tuvo que suspender para estar en la obra de teatro.

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