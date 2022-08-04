¿Cuándo es el juicio del actor Pablo Lyle?

A poco más de tres años del fallecimiento de Juan Ricardo Hernández a consecuencia del enfrentamiento que sostuvo con el actor Pablo Lyle por un desacuerdo de tránsito, ya hay fecha para el inicio del juicio: será el próximo 19 de septiembre, según lo acordó esta mañana en una breve audiencia virtual la jueza, Marisa Tinkler Méndez, el fiscal del estado y Philip Reizenstein, abogado de Lyle.

Reizenstein advirtió a la jueza la importancia de la selección del jurado para que la decisión no se vea afectada, luego de que este caso ha sido sumamente mediático.

Después de sucesivas prórrogas, Pablo Lyle por fin enfrentará el juicio que determinará su futuro tras el incidente de 2019.

"No preveo que usted vaya a tener que resolver temas que requieran mucha disputa entre ambas partes. Gran parte de las cosas ya han sido resueltas. No estamos en desacuerdo en las cosas pequeñas", dijo la jueza al abogado de Pablo Lyle.

"La selección del jurado podría llevar más tiempo que los procedimientos mismos del juicio", contó.

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Fijan audiencia para Pablo Lyle

Pablo Lyle tendrá una última audiencia de preparación el 8 de septiembre y el comienzo del juicio para el 19 de ese mismo mes. Además, la jueza indicó que será un juicio de tres a cuatro días, donde se conocerá el veredicto final para el actor mexicano.

La situación inició el 31 de marzo de 2019 cuando Pablo golpéo a un hombre de nombre Juan Ricardo Hernández, este último falleció días después en el hospital.

Aunque el caso comenzó desde 2019 se retrasó múltiples veces debido a la pandemia de COVID-19. Phil Reizenstein se ha encargado de representar al actor, quien por cierto, se rumora se separó de su esposa en este mismo año.

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