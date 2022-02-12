Pablo Montero graba intensa escena en la bioserie de Vicente Fernández.

Ha trascendido que la familia Fernández no está de acuerdo con la grabación de la bioserie de Vicente Fernández 'El Último Rey'. Pese a ello, continúan el rodaje de la misma que estelariza Pablo Montero.

En exclusiva, Ventaneando fue testigo este jueves de la filmación de un episodio muy dramático, pues es cuando 'El Charro de Huentitán' se entera en pleno escenario que su hijo Vicente Fernández Jr. fue secuestrado.

La grabación se llevó a cabo en la majestuosa Arena Ciudad de México con unos 500 extras con la finalidad de recrear la reacción de Chente tras la terrible noticia. El hecho ocurrió en la vida real en un escenario en Morelia, Michoacán.

Aunque fue una jornada larga, pues duró más de 5 horas, Pablo Montero puso mucho de su parte para que la gente no se aburriera hasta que la escena quedara perfecta. Con la intención de hacer más amena la espera, les explicó la escena, les cantó algunas canciones y grabó algunos videos interactuando con las personas.

"Muchas gracias por el apoyo, que sepan que sin ustedes no sería posible crear esta escena con veracidad. La escena no es otra cosa señores más que responder al estímulo. Pablo está terminando una canción y viene la gran ovación", explicó el director.

"Esa escena es de cuando secuestraron a su hijo, entonces él está muy conmovido y cuando se para empieza a llorar, se voltea y hace esto", indicó Pablo Montero.

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'El Último Rey' está basado en un libro

'El Último Rey' está basado en un libro homónimo de la autoría de la argentina Olga Wornat. Al parecer la familia Fernández no está de acuerdo con esta bioserie no autorizada y buscarán frenarla con un extrañamiento legal.

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