Marco Antonio Solís tuvo que reconciliarse con Los Bukis antes de su gira.

25 años tuvieron que pasar para que Los Bukis pudieran reencontrarse en una exitosa gira que llegará a nuestro país a finales de este año; sin embargo, en conferencia de prensa, Marco Antonio Solís confesó que para que este reencuentro sucediera, él y sus compañeros tuvieron que sanar heridas ocasionadas por su decisión de convertirse en solista.

Por supuesto que sí quedan muchas cosas, quedan muchas confusiones, quedan relaciones alejadas por la distancia

Claro que sí se limaron asperezas, pero repito que cuando hay amor, esencia, una semilla que vale la pena… renacen una vez más las cosas

Marco Antonio Solís revela que mantiene una buena relación con sus compañeros tras aclarar la polémica.

De nuestra parte, hemos llevado una cordialidad y una hermandad mucho más fresca, amable y amorosa que en los últimos 5 años de Los Bukis

Sus compañeros recordaron el lío legal en el que se metieron cuando quisieron hacer una agrupación alterna.

Nos separamos de Marco… hicimos la lucha por nuestro lado cada quien, luego hicimos otra agrupación, pero un señor nos habló muy bonito y nos mintió

Un señor nos dijo que nos iba a reunir a todos. Le creímos, nos adelantó un préstamo que ahora estamos retornando poco a poco, pero aquí estamos… lo importante es que estamos Los Bukis juntos

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Los Bukis preparan serie documental sobre su carrera artística

La gira de su reencuentro no es el único proyecto que la agrupación tiene en común, pues también planean producir una serie documental de corte biográfico.

Estamos documentando todo esto porque es algo histórico. Queremos que sea inspiracional para mucha gente; hay muchas historias, anécdotas, esfuerzo, disciplina, fracaso, encuentros, desencuentros, confusiones… eso es lo que queremos plasmar en el documental

Los Bukis ofrecieron una conferencia de prensa en el Estadio Azteca, donde se presentarán el próximo 3 de diciembre. Al término, varios drones sobrevolaron en el lugar formando el logotipo de la agrupación.

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