Este es el estado de salud de Valeria Cuevas tras accidente automovilístico.

EXCLUSIVA. Valeria Cuevas sufrió un fuerte accidente y fue traumático.

Hace unas semanas, Valeria Cuevas sufrió un accidente automovilístico cuyo resultado fue pérdida total del auto y un esguince en el cuello de segundo grado. Para superar el incidente , la hija de Aída Cuevas está acudiendo a diversos especialistas de la salud, entre ellos un psicólogo.

“Deja secuelas, ha sido un proceso de sanar y agradecer el seguir con vida. Estuvimos platicando con psicólogos también para que no quede un trauma de esto”, confesó la cantante de regional mexicano a Ventaneando.

Cuevas recordó que desde el accidente se puso a llorar, por lo que ha tenido secuelas emocionales tras el terrible choque, pero además, le dan dolores, además de otras secuelas físicas como un tirón en el cuello y molestias en la mandíbula que aún no han cesado desde el momento en que acudió al hospital.

“Pasó en segundos, o sea yo venía bien, yo como que entré en un estado de shock, la gente súper linda me decía: '¿Tienes teléfono?’ y yo: ‘Sí' y me decían: '¿Dónde?’ y yo: ‘En mi bolsa’. Entonces le marqué a mi mamá y me puse a llorar”, recordó Valeria.

Te puede interesar: Cruz Martínez habla sobre el estado de salud de Alicia Villareal.

Valeria Cuevas estrenará dueto con Aída Cuevas

Pese al incidente que sufrió la hija de Aída Cuevas, no ha parado de trabajar, pues va a estrenar sencillo y ha cumplido con sus responsabilidades en nuestra televisora usando collarín, mismo que solo se quita cuando está grabando y luego se lo vuelve a colocar para favorecer su recuperación.

“Ustedes tienen la primicia de todo esto, es un sencillo a dueto con mi mamá, es una canción inédita que escribió Rodrigo, mi hermano, para nosotras dos”, adelantó Valeria.

También podría interesarte: Belinda protagoniza escándalo por no pagar una peluca.