Cruz Martínez habla sobre el estado de salud de Alicia Villareal.

Hace casi 3 semanas, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, revelaron que la cantante había dado positivo a COVID-19. Y aunque la güerita consentida ya superó la enfermedad, se está hablando que podría estar enfrentando secuelas que afectan el funcionamiento de su corazón, por lo que su esposo Cruz Martínez despeja las dudas para Ventaneando.

Secuelas de corazón, no. Todos tuvimos, yo tuve COVID, también hay secuelas, pero son secuelas diferentes para cada persona. Gracias a Dios, ella está bien. No es una cosa que uno se recupere de día a noche, ella acaba de iniciar una gira por Estados Unidos, este fin de semana, así que pues hay va, es una artista que trabaja mucho, tiene un público increíble, también está por sacar un proyecto muy pronto

Te puede interesar: Kumbia Kings conquista al público en su regreso a los escenarios.

No me gusta hablar de su salud, por cuestiones uno no quiere mandar mensajes al universo nunca, la verdad está bien, gracias a Dios ya se está recuperando poco a poco

Cruz Martínez no habla sobre su supuesta separación de Alicia Villareal

Cruz Martínez atajó los rumores de que podría estar separado de Alicia Villareal, pues no respondió a los cuestionamientos.

Tú tienes que preguntarle a la gente que te dijo ese rumor, yo no hablo de mi vida personal, gracias

Cruz Martínez sigue dando oportunidad a los nuevos talentos

Por cierto, Cruz Martínez se mostró orgulloso de liderar una agrupación que ha dado oportunidad a nuevos talentos en la música como Santana Olvera, vocalista de la agrupación y quien fue parte de la décima generación de La Academia.

También te puede interesar: En exclusiva Cruz Martínez habla de la muerte de su hermano Daniel.