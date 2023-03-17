Pablo Montero aclaró con su mamá todo el escándalo por presunto abuso.

Si a alguien le rindió cuentas Pablo Montero, luego de haber sido señalado de un presunto abuso sexual en Chiapas, fue a su madre Doña Mercedes.

Te puede interesar: Pablo Montero reaparece EN EXCLUSIVA tras escándalos legales.

Y, es que la noticia de la denuncia se dio mientras él vacacionaba con sus hijas en Estados Unidos y así corrió a aclarar las cosas hasta Torreón, Coahuila.

Llegando, lo primero que hice fue dejar a las niñas y me fui inmediatamente a Torreón a hablar con ella, me quedé todo el fin de semana, nos fuimos al rancho, hicimos una comida, platicamos y todo, para que ella estuviera tranquila y obviamente, sin que se me haya pedido presentarme, ni ser notificado ni nada, yo fui con mi abogado por mi propia voluntad para ver qué pasó

¿Cómo va su proceso legal?

Y, reiteró que pronto dará detalles del caso cuya carpeta de investigación ya revisó junto con su abogado.

Vamos a aclarar todo esto, como ya lo hablé con ustedes, un medio impreso que publicó algo que todos sabemos que no es cierto, lo que salió en la portada y un documento que exhiben que, al final resultó ser algo falso y bueno, yo estaba muy molesto, porque mi mamá, obviamente ha pasado por muchas cosas

Por lo pronto, Pablo se encuentra concentrado en su debut en el Cumbia Machine Tour, donde apadrinará el nuevo segmento de música norteña en el concierto que tendrá lugar el próximo 24 de marzo.

También te puede interesar: Tuvimos acceso al relato de hechos en la denuncia contra Pablo Montero.