Pablo Montero reaparece EN EXCLUSIVA tras escándalos legales.

Pablo Montero, presenta en exclusiva para Ventaneando su nuevo tema, el cantante hizo la presentación momentos antes de abordar su jet privado que lo trasladó desde Torreón hasta la Ciudad de Monterrey.

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Es viernes y toca trabajar, hoy vamos a volar de aquí, de mi tierra, la Comarca Lagunera a la Sultana del Norte, una de las ciudades más bellas de nuestro México, bueno, allá nos espera toda nuestra gente regia, durante el vuelo de Torreón a Monterrey, les vamos a poner un pedacito de la nueva canción

A su llegada a Monterrey, de inmediato se puso manos a la obra ensayando con un par de músicos.

Momentos antes de salir al escenario, dedicó una oración a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole por el éxito de esa noche, la plaza donde se presentó lució repleta de admiradores, quienes procuraban acercarse para saludarlo directamente de mano.

De esa manera, Pablo Montero cumplió con su público fiel de la Sultana del Norte donde, por cierto, reapareció unos días después de haberse visto envuelto en una nueva polémica que está por resolverse.

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Pablo Montero habla sobre la polémica legal que enfrenta.

Sin revelar muchos detalles, Pablo Montero habló de la polémica situación legal en la que está involucrado desde hace varios días.

Yo lo dije, yo soy el más interesado en que esto se aclare y sacarlo para que quede claro, realmente cómo sucedieron las cosas, porque a raíz de lo que publicó la revista que es, la verdad, una falta de respeto lo que publicaron, algo que es totalmente falso… Fue falso que a mí me estaba buscando la Interpol, tenía como una orden de búsqueda, puras tonterías, cosas que no se deben describir por respeto a la propia revista…

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