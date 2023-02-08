Tuvimos acceso al relato de hechos en la denuncia contra Pablo Montero.

Aunque, hasta ahora no se ha podido confirmar si Pablo Montero llegó o no a un arreglo extrajudicial de un millón de pesos con Ximena ‘N’.

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La joven que lo denunció el pasado 7 de febrero ante la Fiscalía de Chiapas, por presunta violación, Ventaneando tuvo acceso al relato de los hechos ocurridos, luego de que el cantante ofreció un show en la Feria de Esquipulas y de ahí se trasladó a la discoteca 'Love' en Tapachula, donde conoció a la presunta víctima, así como a dos amigas de ella de nombres Melany y Mariana.

Según afirma la denunciante, fue de este lugar que ella, sus dos amigas, así como Pablo y dos acompañantes partieron a las cabañas del restaurante ‘Exóticos’, en el Municipio de Cacahoatán que fue el escenario donde declaró haber sido abusada sexualmente.

¿Qué dice la denuncia en contra de Pablo Montero? Según la denuncia, Pablo se presentó a cantar en la zona VIP del antro, al final se tomó fotos con varios asistentes, entre estos últimos la denunciante a la que le dijo ‘Quiero que te vayas conmigo, hoy’



Ella le habría dicho ‘Dame un beso’, Pablo le dio un beso de piquito y la denunciante regresó a sentarse a la mesa que ocupaba con sus amigas, hasta que el cadenero del lugar les dijo que se iban a ir con Pablo y ellas aceptaron.









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Saliendo por la puerta trasera, alrededor de las 3 de la mañana y partiendo en una camioneta negra con vidrios polarizados, en la que también iban Pablo y dos acompañantes.

De acuerdo con el relato, en un punto del trayecto Melany, una de las amigas de Ximena ‘N’, quiso bajarse del vehículo al oír que Pablo decía que sí se quedaban con ellos, les iba a ir bien, pues les iban a pagar dinero.

¿Qué fue lo que presuntamente sucedió entre la joven y Pablo Montero? Presuntamente, como la camioneta no se detuvo, las tres llegaron hasta el restaurante ‘Exóticos’ donde Ximena ‘N’ ingresó a una cabaña con uno de los amigos de Pablo, de nombre Alfredo y sostuvo relaciones sexuales con él.



Supuestamente, al término ella y Alfredo salieron a buscar a las otras dos chicas, aunque en el segundo piso se toparon con Pablo, quien preguntó a Ximena ‘Si acaso se había metido con el otro wey’ y ella respondió que no y Pablo le dijo que entrara a su cuarto, donde insistió en saber si había tenido algo que ver con Alfredo.

Presuntamente, ella al final lo admitió y Pablo la empujó a la cama diciéndole ‘Te voy hacer el amor como nunca te lo habían hecho’, al término Pablo le dijo ‘Nada te costaba hacer esto’, luego Ximena salió a buscar a sus amigas, encontrando a Mariana con Gabo, el otro acompañante de Pablo Montero, también a Melany, quien le dijo que su mamá estaba afuera buscándola y que se iría con ella.

Ximena y Mariana, supuestamente no se fueron en ese momento, porque esta última insistía en quedarse, pues Pablo y sus amigos habían prometido regresarlas a Tapachula, cosa que no ocurrió.

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Por el contrario, cuando volvieron a toparse con Pablo Montero en el segundo piso, sus amigos les ofrecieron pastillas tranquilizantes que según dice, ellas rechazaron.

La denuncia no es clara en cuanto a cómo fue qué Ximena y su amiga Mariana salieron del lugar, aunque sí queda claro que ese mismo día la joven denunció a Pablo, cuyo nombre está de nuevo en el ojo del huracán.

