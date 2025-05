Pablo Montero revela si demandará a Elda María tras supuesta difamación

En las últimas semanas Elda María, quien es influencer, se ha vuelto aún más popular en las redes sociales luego de lanzar una demanda en contra de Pablo Montero por agresión para, posteriormente, retirar la misma asegurando que quiere terminar con ese capítulo de su vida. Ahora, muchos se preguntan si el cantante actuará legalmente en su contra. ¿Qué dijo?

Como sabemos, Pablo Montero ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión luego de los conflictos que ha tenido con diversos compañeros en sus respectivos proyectos laborales, así como a los delicados temas que tiene con el alcohol. Ante ello, muchas personas consideraron que la demanda de Elda María tenía las suficientes bases para ser real.

¿Pablo Montero demandará a Elda María?

Fue durante una intervención en nuestro programa Ventaneando que Pablo Montero reveló más detalles de lo sucedido. En la charla, el cantante lucía notablemente calmado y admitió haber conocido a Elda María a través de las redes sociales para, después, conocerla en persona en Cancún, aunque mencionó que no solo no la demandaría, sino que no hablaría más de la situación.

“No puede ser que estén diciendo eso cuando no procede ni existe. Yo me enfoco mejor, no soy rencoroso y nunca le deseo el mal a nadie. Yo dije que no voy a hablar mal de nadie y menos de una mujer, y esa es mi forma de ser. Ya estoy acostumbrado a esas cosas”, mencionó Pablo Montero, quien con ello echó por la borda cualquier demanda por difamación hacia la influencer.

#LoVisteEnVentaneando: Pablo Montero no tomará acciones legales en contra de Elda María, por sus acusaciones ❌ ⚖️#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/hLGnNHPf7Z — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 6, 2025

¿Elda María quiere volver a salir con Pablo Montero?

Días después de retirar la demanda contra Pablo Montero, Elda María ha subido un par de historias que hacen referencia a este ya sea con canciones de su autoría o, bien, frases de las mismas. Ante ello, diversos usuarios señalan que la creadora de contenido se retractó por completo de lo que hizo, por lo que ahora busca la manera de volver a salir con el también actor. ¿Qué decidirá este?