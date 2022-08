La paca del tianguis se llenó de música y... ¿De Harry Styles?

¿Harry Styles estaba en la paca? Eso mismo nos hizo creer un usuario de TikTok que pudo captar y compartir el momento en que uno de los asistentes cantando a todo pulmón uno de los temas más populares de la actualidad: “Watermelon Sugar”.

No, no estamos bromeando. Sabemos que los tianguis y las pacas son lugares muy especiales, ya que es ahí donde podemos encontrar grandes tesoros y otros tantos llenos de basura (pero, bueno... La basura de uno, tesoro del otro, ¿no?). Parece que todo era normal, e incluso no había tanta gente buscando entre los montones de basura.

Al inicio del video, muchos llegamos a pensar que el acontecimiento que estábamos por ver iba a resultar de una manera muy diferente; tal vez podía ser una gran pelea que se desató por una blusa en buen estado, o un linchamiento provocado por un regateo más ejecutado por parte de algún cliente, pero la situación fue aún más curiosa de lo que pudimos prevenir.

El inglés nunca ha sido una cosa ajena en nuestro país, y la globalización llega hasta el último rincón del planeta. Así como hemos podido escuchar en la televisión, aparentemente el idioma no se ve limitado por la ubicación geográfica o el tamaño de la paca. Aunque hayan sido pocos segundos los que pudimos escuchar al cantante de “La Pacademia”, seguramente más de uno pudo pasar un rato muy agradable, sin pensar en que la persona de al lado podría arrebatarle la prenda que había elegido. Además, como bien lo han dicho en muchos lugares, nuestro país es un lugar lleno de magia, pero también llega a ser un lugar demasiado surrealista.