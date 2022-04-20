Abogado afirma que Héctor Soberón tiene 12 días para apelar su sentencia.

Héctor Soberón tiene doce días para apelar la sentencia que le adjudica la paternidad de un menor de 12 años, cuya madre de nombre Brigitte Karen Rivera lo demandó en 2016 afirmando que el niño es suyo y que fue producto de un abuso sexual.

Luego de que el actor se negó a practicarse cinco pruebas de ADN, el juez falló por presunción a favor de la madre, cuyo abogado habla en exclusiva para Ventaneando.

Él tiene doce días para interponer su recurso de apelación del cual yo tendría mucha confianza de que no va a poderse modificar la sentencia, durante seis años él tuvo oportunidad de ofrecer todo tipo de pruebas, de recursos, de testigos, documentos; todo lo que él quisiera, sino lo hizo en el momento porque pensó que ya había carpetazo, nunca se presentó

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Le fueron impuestas diversas multas hasta el punto de ya llevarse a cabo cuatro citaciones, sin su asistencia. El juez, ya para la quinta, hace el apercibimiento de que en caso de no presentarse, se presumirá la paternidad, no es corrupción, no es mala fe, es simplemente la aplicación de la ley, como está en el artículo 382 del Código Civil para la Ciudad de México, textualmente nos establece que en caso de que el presunto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá que es el padre

¿Cuáles son las obligaciones que tendría Héctor Soberón?

Pero, en caso de que la sentencia no cambie, ¿a qué estaría obligado Héctor Soberón con respecto al menor?

El reconocimiento, el que lleve sus apellidos, el que se generen todos los derechos y obligaciones derivados de la afiliación como son: pensión alimenticia, derechos sucesorios. El señor tiene que pagar una pensión alimenticia. En este momento es provisional, no queda definitiva, pero vamos a continuar con los procedimientos para llegar a la definitiva y, además, para pelear el pago retroactivo desde el nacimiento del menor

Pues muy contenta porque imagínate, después de 6 años de ser señalada, de ser discriminada, de 6 años de no encontrar justicia pronta y expedita, y de pronto llegar a estos resultados, pues está feliz

El abogado revela que no le pagaron por su trabajo

No obstante, el abogado se mostró molesto con la decisión de su representada de vender esta historia a una revista, mientras que a él no le pagó ni un peso por su trabajo.

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