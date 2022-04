Hija de Héctor “N” se niega a ofrecer una disculpa a Ginny Hoffman.

Daniela Parra dijo todo lo qué podría pasar con su padre en prisión.

Han pasado nueve meses desde que Héctor “N” quedó tras las rejas acusado de supuesto abuso sexual en contra de su hija Alexa “N”.

Su estancia carcelaria podría extenderse aún más, luego de que este martes, se postergó hasta mayo la audiencia intermedia con el propósito de que su nuevo equipo legal conozca palmo a palmo el expediente y prepare lo mejor posible para su defensa, pero ¿es verdad que existe un recurso que podría propiciar su posible liberación?

Su hija mayor Daniela Parra lo admite, pero también explica por qué su padre no lo utilizará.

"Él sabe que se necesita más tiempo porque no hay de otra. La manera fácil de salir sería pedir el abreviado, darles dinero y pedir una disculpa pública, eso sería lo más fácil para todos, pero no lo vamos a hacer así porque mi papá no va a pedir perdón por algo que no hizo”, reveló a Ventaneando.

“No vamos a pagar dinero que no tenemos por algo que mi papá no hizo, entonces, es más tiempo y más días, pero mi papá va a salir de ese lugar como entró: siendo inocente y va a salir siendo inocente”, continuó.

Daniela Parra acusa a Ginny Hoffman de alienación parental

Daniela vuelve a colocar el dedo en la llaga y acusa a Ginny Hoffman de ejercer alienación parental con su hija Alexa.

“Una mentira repetida mil veces se hace verdad y más para una niña que ha sido manipulada todo el tiempo”, dijo.

Daniela pide no olvidar el audio donde se escucha una discución entre su hermana Alexa y Ginny Hoffman, el cual asegura, brinda más información de lo que parece.

“Ese audio dice más que todo lo que está pasando. Ella dice lo que va a hacer... eso ha sido siempre. Alexa es solo un chivo expiatorio de todo lo que está pasando en este momento”, concluyó.

