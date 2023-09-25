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FOTOS | Padre de Piqué, ¿podría demandar a Shakira por pedrada lanzada en "El jefe"?

Fuertes rumores aseguran que la cantante esta vez sí podría ser demandada por Joan Piqué. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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