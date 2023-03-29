El Padre José de Jesús está en estudios por malestares intestinales.

El Padre José de Jesús Aguilar, revela haberse sometido a diversos exámenes médicos para descartar un posible cáncer de colon y otras complicaciones de salud.

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Mira, tengo un problema desde hace ya varios años que incluso, me hace estar con pañal todo el tiempo y en los últimos meses, ya los resultados de laboratorio, el urólogo me dijo ‘Padre, tenemos que hacer algunas biopsias’ me había tardado un poquito y, tenía que hacerme otros estudios, también de colonoscopia, etc, para ver todo lo que está adentro

La biopsia, tenía que ser de la próstata, pero ya haciendo la colonoscopia, aparecieron otras dos cositas ahí qué hay que hacer en el intestino

¿El Padre se encuentra preocupado por su estado de salud?

Nuestro apreciado Padre José de Jesús Aguilar reveló que tiene una preocupación por el tema, ya que el cáncer ha estado presente en su familia desde hace un tiempo.

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Me preocupa, porque mi mamá murió de cáncer, una hermana menor también, murió a los 24 años de cáncer, otra hermana también, igual; entonces es un problema familiar, por eso hay que hacerse los estudios adecuados y bueno, ya esperaremos los resultados para ver qué es lo que sale y enfrentarlo con la mejor actitud

El Padre, José de Jesús Aguilar participará en el MasterChef Celebrity 2023.