Pagan más de 200,000 por moneda de 100 pesos; estas son las características

En el vasto mundo de la numismática, donde cada moneda cuenta una historia, hay una pequeña joya escondida en los bolsillos de muchos mexicanos: la moneda de 100 pesos con la efigie de Venustiano Carranza.

Esta modesta pieza, acuñada en los años ochenta en conmemoración del arquitecto de la Constitución de 1917, se ha transformado en un codiciado tesoro para los coleccionistas, alcanzando precios asombrosos de hasta 220,000 pesos en plataformas de comercio digital.

Cabe señalar que esta moneda, perteneciente a la familia A, ya no se fabrica y no tiene valor para transacciones cotidianas. Emitida durante la unidad monetaria vigente hasta el 31 de diciembre de 1992, se ha convertido en una reliquia numismática, una ventana al pasado que solo puede apreciarse en colecciones especializadas. Pero, ¿qué la hace tan valiosa?

¿Cuáles son las características de esta moneda?

De acuerdo con el Banco de México en el reverso, la moneda exhibe la figura de Venustiano Carranza en tres cuartos de perfil, el número 100 en posición vertical, el año de acuñación y la inscripción V. CARRANZA.

En su anverso, ostenta el Escudo Nacional en relieve escultórico, acompañado de la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Con un diámetro de 26.5 mm, un peso de 11.8 gramos y una composición de bronce-aluminio, estas monedas fueron lanzadas al mundo en 1984, aunque la pieza más codiciada data de 1989.

¿Por qué vale tanto esta moneda de 100 pesos?

Es importante señalar que el Banco de México ya no produce estas piezas, y el hecho de que no circulen en la vida cotidiana las convierte en tesoros para los coleccionistas. Su valor no radica solo en su material, sino en la nostalgia, el significado histórico que representan y la escasez de dicha pieza.

Si eres afortunado y tienes una de estas monedas olvidadas en tus pertenencias, considera la posibilidad de ponerla a la venta en plataformas digitales. Sin embargo, ten en cuenta que su valor puede incrementarse considerablemente si prestas atención al año de acuñación, la familia a la que pertenece y posibles errores o rarezas en su fabricación.

