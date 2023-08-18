Estafan a cajera con un billete de “520 pesos”; ¿qué hacer en estos casos?

Desde el momento que realizamos una compra en una tienda o hacemos una transferencia electrónica de fondos a nivel internacional, las transacciones financieras quedan registradas. Sin embargo, también estamos expuestos a diversos fraudes, como lo puede ser el recibir o pagar con un billete falso.

En este entorno de intercambio constante, la confianza en la autenticidad del dinero en efectivo se alza como un pilar esencial, para el funcionamiento adecuado de la economía. En esta trama financiera, ocasionalmente surgen historias sorprendentes que, a veces, nos provocan una sonrisa o un dolor de cabeza. Un claro ejemplo de esto, es la anécdota de Lupana Cano, la cajera de un comercio en Monterrey.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

¿Qué le pasó a Lupana Cano?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Lupana contó la historia de cómo recibió un billete de "520 pesos", cuya autenticidad resultó ser más que cuestionable.

En dicho clip, la regiomontana mostró el billete recibido, que tenía la particularidad de presentar la cifra de 500 pesos en un lado y 20 pesos en el otro.

Cabe señalar que este no es el único caso de billetes falsos que se han vuelto virales en México, en los últimos días. En otra historia, un joven compartió una foto en Twitter, de un billete de 120 pesos. Pero, ¿qué hacer si los recibimos?

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Cuando vas a pagar pero no te quieren aceptar los $520 en billete. pic.twitter.com/Ti3Hohnb1o — godinezaliados.xlsb (@godinezaliados) August 12, 2023

¿Qué hacer si recibo una moneda o un billete falso?

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), si recibiste un billete o moneda, que sospechas que es falso, evita utilizarlo para hacer pagos, ya que usar estas piezas representa un delito federal, que es castigado con hasta doce años de prisión.

Llévalo a cualquier sucursal bancaria para que lo envíen gratuitamente al Banco de México para su análisis. Solo los bancos pueden retener billetes o monedas presuntamente falsas, a cambio de un "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados" con un número del Sistema de Autenticación de Moneda.

La institución bancaria tiene 20 días hábiles para entregar la pieza al Banxico y este tiene hasta 10 más para analizar la moneda nacional o 20 si es extranjera. Si resulta auténtica, el banco te reembolsará; si es falsa, quedará bajo custodia y no podrás recuperar el importe correspondiente.

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