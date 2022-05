VIDEO: Se enciende la polémica con fuerte pelea entre Pancho y Jessica.

Jessica Díaz y Pancho tuvieron una polémica conversación en el campamento de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, luego de que la actriz se sintiera excluida por sus compañeros.

“Yo sentí que hasta que fui líder, tú te empezaste a llevar mejor conmigo. Me evades, no me dirijes la palabra”, le reclamó la actriz a Pancho.

Díaz también confesó que se sintió muy ofendida cuando su compañero la llamó “güera tonta”, razón por la que decidió enfrentarlo.

Me ofendió e hirió lo de ‘güera tonta’, que me subestimaras

Por su parte, Pancho negó que ofendió a su compañera y además la invitó a sacar sus sentimientos reprimidos.

“Jamás de mi boca ha salido eso... yo no puedo decir que las güeras son tontas. Siento que te falta un abrazo porque te vas y lloras sola, creo que traes muchas cosas reprimidas”, expresó.

Pancho no confía en el liderazgo de Jessica

Pancho no puede ver a Jessica ni en pintura y confesó que Héctor Terrones fue un mejor líder para el campamento.

“Yo siento que a ti como jefa se te subió tantito”, expresó el participante, quien también se dijo uno de los más honestos de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

“Yo no soy doble cara. Lo que dije lo sostengo”, concluyó.

