VIDEO: Mariana y Jessica protagonizan fuerte pelea en el campamento.

Los ánimos subieron de nivel en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues los participantes confirmaron que Mariana y Jessica no se pueden ver ni en pintura.

Y es que, algunos concursantes de nuestro reality show se reunieron para investigar quien habló mal de Mariana a sus espaldas, pero nadie quiso confesarlo.

Por si fuera poco, otros participantes le advirtieron a Khiabet que Jessica no es bien recibida en el campamento y le pidieron no entrar en chismes.

"La broma tronó y creo que estuvo bien porque se aclaró que a Mariana no le interesa ninguna amistad con Jessica", dijo Khiabet.

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Mariana se niega a darle la mano a Jessica

En plena reunión llegó Jessica para confrontar a sus compañeros del campamento, sobre todo para hablar de sus diferencias con Mariana.

No me gustan los chismes de secundaria, lo padre es que no nos digamos las cosas a las espaldas... no vine a hacer un chisme de vecindad como Mariana, Pancho, Oskarín y Apio

"No me digas que yo soy una hipócrita, hablemos directo, cambió todo lo que me dijiste allá", respondió Mariana.

El momento más tenso de la noche llegó cuando Mariana se negó a darle la mano a Jessica, pues confirmó que no desea entablar una amistad con ella.

"Vamos a estar conviviendo, entonces vamos a llevar la fiesta en paz... ¿me vas a dejar así con la mano?", expresó.

Después de dejar a Jessica con la mano estirada, Mariana cerró la polémica con este fuerte mensaje.

La fiesta en paz siempre la vas a tener de mi parte... te mandé a hablar para aclarar esto, pero dejemos la fiesta así

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