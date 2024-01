Paola Suárez de Las Perdidas alerta desde el hospital: “Estoy a punto de perder el ojo”

Las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación en las recientes horas tras darse a conocer que Paola Suárez de Las Perdidas fue hospitalizada de emergencia.

Si bien en un principio parecía un rumor, la propia influencer confirmó que se encuentra en el hospital a causa de las heridas y fracturas que sufrió a consecuencias de la golpiza que le propinó su novio.

¿Cuál es el estado de Paola Suárez?

Hasta el momento, Paola Suárez señaló que podría perder su ojo a causa de los golpes, por lo que las próximas horas serán cruciales.

“No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebrante 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, expresó Paola Suárez.

¿Quién es el novio de Paola Suárez?

Lo único que se sabe del novio de Paola Suárez es que se llama Jesús y su relación la iniciaron en marzo de 2023. Será en las próximas horas cuando se dé a conocer más información del hombre que ahora es buscado por las autoridades.