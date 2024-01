Filtran VIDEO de Paola Suárez cayendo del balcón tras golpiza de su novio

Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’, habría sido dada de alta del hospital después de la golpiza que presuntamente le propinó su novio y prometido José de Jesús Castro, esto de acuerdo con diversos medios del espectáculo; sin embargo, ni la influencer ni sus amigas se han pronunciado al respecto.

Cabe mencionar que el episodio de violencia se dio después de que ella sorprendiera a su novio robándole, aunque esta versión fue desmentida por José de Jesús Castro, quien aseguró que el conflicto se dio mientras ambos estaban drogados y porque ella intentó atacarlo.

Silvia dice que le gusta Ricardo pero no se lo quiere quitar a Daniela

¿El novio de Paola Suárez aceptó su culpa? Después de que negara haber golpeado a Paola Suárez, José de Jesús Castro habría compartido en una nueva cuenta de Instagram un mensaje para disculparse por lo sucedido; sin embargo, no reconoció haber golpeado a la influencer.

“Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto/a a hacer lo necesario para enmendarlo. Pido disculpas por cualquier daño que haya causado. Mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona, lamento profundamente por mi comportamiento pasado. Reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro. Aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia”, se lee en la publicación.

¿Paola Suárez saltó del balcón?

En las últimas horas se filtró un video en donde se ve a la influencer saltando del balcón para alcanzar a su pareja, José de Jesús Castro, el día de la agresión, pues supuestamente estaba huyendo con el dinero que le robó.

Cabe mencionar que Wendy Guevara, amiga de Paola Suárez, había comentado anteriormente que la integrante de ‘Las Perdidas’ había saltado del balcón del segundo piso de su casa para perseguir a su prometido.

Esta información fue confirmada gracias a la filtración de un video en redes sociales, el cual muestra a Paola Suárez saltando del balcón desde el segundo piso de su casa el pasado 10 de enero.

En las imágenes se ve a José de Jesús Castro en la calle frente a la camioneta de su novia, minutos después Paola Suárez salta y cae de rodillas dentro de la caja del vehículo de color negro. Se levanta y de inmediato brinca hacia la acera para perseguir a su novio. El video fue dado a conocer por Milenio.

comienzan a salir los videos de Paola Suárez. acá se ve como se aventó del balcón a su camioneta para alcanzar al ex que se llevaba dinero. pic.twitter.com/Ye3WNRv0OA — E R I C K (@eri_ggc) January 12, 2024

Luego comienza a correr y la cámara de vigilancia ya no alcanza a captar lo sucedido. De acuerdo con la versión de Wendy Guevara, su amiga regresó con la blusa rota, golpes y ensangrentada.