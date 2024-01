Así defendió Kimberly Irene al novio de Paola Suárez tras golpiza

Las reacciones por el caso de Paola Suárez no se han hecho esperar, menos de parte de sus amigas Wendy Guevara y Kimberly Irene; sin embargo, las palabras de ésta última han creado una gran controversia, ya que pidió a los internautas no juzgar a José de Jesús Castro, novio de su amiga.

Kimberly Irene, también conocida como ‘La más preciosa’, ha estado muy al pendiente de la salud de su amiga Paola Suárez, quien sufrió una brutal agresión por parte de su prometido José de Jesús Castro.

¿Paola Suárez saltó del balcón? Después de que se filtrara el video de Paola Suárez saltando de su balcón para perseguir a su novio, quien presuntamente le había robado dinero, motivo por el cual se desató el conflicto entre ambos, Kimberly Irene se pronunció al respecto.

En las imágenes se ve a José de Jesús Castro en la calle frente a la camioneta de su novia, minutos después Paola Suárez salta y cae de rodillas dentro de la caja del vehículo de color negro. Se levanta y de inmediato brinca hacia la acera para perseguir a su novio. Luego comienza a correr y la cámara de vigilancia ya no alcanza a captar lo sucedido.

¿Qué dijo Kimberly Irene?

A través de su canal de YouTube, la otra integrante de ‘Las Perdidas’ envió un emotivo mensaje en el que mostró su preocupación por el estado de salud de su amiga. Acompañada de su esposo, Óscar Barajas, ‘La más preciosa’ explicó que por el momento no buscan culpables y espera que Paola Suárez se recupere pronto.

“Sí me duele verla así. Si ella la regó, no me importa, lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas”, inició diciendo la influencer.

Al mismo tiempo, Kimberly Irene pidió a los internautas no emitir juicios contra su amiga ni contra su prometido. “No hay que justificar ni a uno ni a otro. Solamente ellos saben lo que pasaron y nadie es bueno para señalar”.

“Creo que ya todo el tema es de ella, pero ahorita no juzguen a Paola, no juzguen al chico porque ahorita no sabemos el tema. Cada quien va a dar su testimonio pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Les pido que hagamos una oración, por lo de su ojo que está muy delicado. La verdad sí me duele ver a Paola en una cama de un hospital”, agregó entre lágrimas. (Mira aquí el video)