La prueba que confirmaría que Paola Suárez volvió con su novio tras golpiza

La novela de Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’ y su novio, José de Jesús Castro, sigue regalándonos nuevos capítulos, después de que éste le propinara tremenda golpiza a la influencer y creadora de contenido.

El conflicto entre ambos se dio, porque Paola Suárez cachó a su novio robándole dinero. Luego se filtró un video que corroboró dicha versión, ya que se ve a José de Jesús Castro en la calle frente a la camioneta de su novia, quien minutos más tarde saltó del balcón y cayó de rodillas dentro de la caja de su camioneta, para posteriormente corretearlo.

¿Paola Suárez todavía quiere a su novio? Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’ fue dada de alta, tras la agresión que sufrió el pasado miércoles 10 de enero. Desde su hogar, la influencer aprovechó para hacer una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde dio algunos detalles sobre lo sucedido.

“Me siento mal, porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas, sino ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, expresó la joven

¿Paola Suárez volvió con José de Jesús Castro?

Días después de que Paola Suárez saliera del hospital por la golpiza que le propinó su novio, el joven reapareció en redes sociales para enviarle un cariñoso mensaje a la influencer, lo que generó que muchos de sus fans se preguntaran si ya habían vuelto.

Cabe mencionar que hace unos días, Paola Suárez realizó una transmisión en redes sociales en donde anunció que había perdonado a José de Jesús Castro y que no le guarda rencor. “La justicia te la puede dar Dios, es lo único que te puedo decir, porque yo ya lo perdoné”.

¿Cuál fue el mensaje de José de Jesús Castro?

José de Jesús Castro recurrió a sus redes sociales para enviarle un cariñoso mensaje a Paola Suárez. A través de sus historias de Instagram colocó la imagen de unos pies, cabe mencionar que a la influencer le llaman de cariño ‘La Patitas’, por lo que sus fans aseguran que iba dirigido para la creadora de contenido.

En una segunda publicación, Castro publicó la frase: “Gracias por confiar nuevamente en mí, no te defraudaré”, esta estaba acompañada de un gatito disfrazado de girasol. Sin embargo, hasta el momento Paola Suárez no se ha pronunciado al respecto ni ha reaccionado a las publicaciones de José de Jesús.