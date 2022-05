Papá de Debanhi le manda mensaje a la mamá de Yolanda Martínez.

El estado de Nuevo León se ha teñido de rojo en las últimas semanas luego de que los cuerpos de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez fueran encontrados sin vida tras ser reportadas como desaparecidas, lo cual ha puesto a la entidad en los ojos del mundo debido a la inseguridad que viven las mujeres.

El caso de Debanhi Escobar se actualiza.

El 10 de mayo se celebró con toda normalidad en muchos de los hogares de México, no así en los de Debanhi y Yolanda, donde la tristeza y el pesar de su muerte estuvieron presentes. Hace dos semanas, Escobar fue encontrada al interior de una cisterna de un motel y hace pocos días, Martínez fue localizada en un predio cercano al domicilio de la joven.

Papá de Debanhi manda mensaje a mamá de Yolanda

Mario Escobar, padre de Debanhi, se solidarizó con la familia de Yolanda Martínez y aprovechó los micrófonos de Chisme No Like para enviarle un mensaje a la madre de la joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida hace algunos días.

“Nosotros estuvimos 13 días en la búsqueda de Debanhi y fue el final que nosotros hubiéramos querido, ahora aparece Yolanda y es muy triste que esto siga pasando”, declaró Mario Escobar.

Sobre el caso de su hija, Escobar reveló que será este jueves cuando se darán a conocer los resultados de la segunda autopsia que le practicaron a los restos de su hija; sin embargo, él está firme en su versión y asegura que tanto el cuerpo como la credencia hallada recientemente, fueron sembrados.

“Ya pasó más de un mes y no hemos encontrado a ni un culpable. Esa credencial ya era vieja y nos desvían la atención de una credencial que no sabemos quién la sacó. ¿Por qué la ponen? Alguien la dejó ahí para desviar la atención, como que no cuadra”, dijo.

Por último, el papá de la joven de 18 años declaró que decidió abrir su canal de YouTube con el objetivo de que se conozca la verdad sobre la muerte de su hija y señaló que, aunque vive con miedo, prefiere perder la vida a que no se sepa la verdad.