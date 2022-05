Confirman muerte de la joven Yolanda Martínez tras prueba de ADN.

Los casos de mujeres desaparecidas en Nuevo León no cesan, hace algunos días fue Debanhi Escobar, recientemente Yolanda Martínez Cadena, joven de 26 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de marzo y que lastimosamente su cuerpo fue encontrado sin vida, en un terreno baldío en Juárez, un municipio de Monterrey.

El caso de Debanhi Escobar se actualiza.

El cuerpo de la joven fue localizado el pasado 8 de mayo en un predio de la colonia Los Huertos, municipio de Juárez, Nuevo León, en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con el análisis de ADN, así como la ropa (blusa negra, pantalones de mezclilla y tenis blancos) y pertenencias encontradas en el lugar, aunque todavía no se precisa la causa de su muerte.

El área donde fue encontrado el cuerpo de la joven se encuentra muy cerca del domicilio familiar, a escasos cuatro kilómetros de donde Yolanda vivía desde hace algunos meses con su padre, hermano, su tío y su abuela; pero a más de 30 kilómetros de donde fue vista por última vez.

“Ahí se la tragó la tierra, ahí me la levantaron, me la desaparecieron y yo siento que ya no está, ¿por qué? Porque son muchos días. Yo pensaba encontrarla inmediatamente, pero no lo logré”, declaró el padre de Yolanda a El País.

Te puedo interesar: Debanhi Escobar: Identifican a personas que abordan auto en el Motel Nueva Castilla.

Fiscalía confirma muerte de Yolanda Martínez

La Fiscalía de Nuevo León informó en un breve comunicado que luego del estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales arrojó resultado positivo para le identificación del cuerpo de la joven que fue vista por última vez en San Nicolás de los Garza.

Yolanda Martínez se encontraba desaparecida desde el pasado 31 de marzo y durante semanas la Fiscalía estatal sostuvo que se había marchado por voluntad propia, pero gracias a la insistencia de su padre, Gerardo Martínez, y su lucha por encontrarla, fue lo que obligó a las autoridades a iniciar las pesquisas.

La semana pasada, el gobernador de Nuevo León, reveló que Yolanda había salido de su casa al huir de la violencia familiar, e incluso le pidió públicamente que se presentara ante las autoridades ya que le brindarían apoyo y seguridad; sin embargo, días después su cuerpo sería encontrado sin vida.