Papá de Octavio Ocaña impacta a todos: “Ya sé quién mató a mi hijo”.

Nueve meses han pasado desde aquel 29 de octubre de 2021 cuando Octavio Ocaña perdió la vida tras una persecución por elementos policiacos del Estado de México y su muerte sigue siendo investigada.

Hay un nuevo peritaje en el caso de la muerte del actor Octavio Ocaña.

Don Octavio Pérez, padre del finado actor, declaró a Milenio que ya sabe quién fue la persona que disparó y asesino a su hijo.

“De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos y casi nueve inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”.

Cuando le preguntaron si ya sabe quién le disparó a su hijo, el padre de Octavio Ocaña dijo que sí. “Por supuesto, claro, nada más que no le puedo decir exactamente, pero fueron uno de los 9 policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo 8 carpetas de investigación”, añadió.

Así mismo, el padre del histrión señaló que hará todo lo que sea posible para que se haga justicia y la muerte del actor que diera vida a Benito Rivers no quede impune.

Te puede interesar: Ya hay nuevo peritaje en el caso de Octavio Ocaña.

“He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo… es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas”.

¿Qué dijo la hermana de Octavio Ocaña? Bertha Ocaña, hermana del actor, hace días reveló a Ventaneando lo que el informe pericial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede arrojar.

“A Octavio lo privaron de la vida y ahí, es donde entra Derechos Humanos, la CNDH realizó peritajes propios en el caso de mi hermano, ellos hicieron sus propios peritajes, es decir, tenemos los peritajes nuestros, tenemos los peritajes de la Fiscalía y tenemos peritajes de al CNDH, imagínate aquí vamos a juntar toda esta información para, obviamente, llegar a una conclusión adecuada”.

La familia del actor sigue firme en demostrar que los policías fueron quienes le quitaron la vida al actor.

“Nosotros estamos buscando justicia, a qué conlleva esta justicia, efectivamente a que estos policías, los cuales privaron de la vida a mi hermano y es algo que pronto, primero Dios, vamos a poder comprobar. Efectivamente, que ellos paguen con cárcel y que sean los suficientes años, porque el delito sería homicidio, definitivamente”.