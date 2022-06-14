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FOTOS | Deléitate la pupila con los papás más guapos del espectáculo.

Padres hay a montones, pero como estos que levantan suspiros a cada paso que dan hay muy pocos. Te invitamos a darle un repaso a los papás que derriten a más de uno con su andar.

Por: Redacción Azteca UNO

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Crédito_ Instagram_ Cristy Nodal _ @cristy_nodal - 2021-02-17T161528.503.jpg
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