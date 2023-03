VIDEO: ¡Se quiso lucir con su chica y le dio un fuerte balonazo!

¡Llegó la primavera! Y llegó la hora para trabajar del señor zángano.

Un fuerte golpe se llevó la novia de este joven, cuando estaban jugando a encestar balones para ganar puntos. Al muchacho solo le faltaba encestar un balón y se estaba luciendo con su pareja encestando todos los balones, pero no midió el espacio ni la fuerza con la que lo aventó. Al lanzar el balón, se impactó con la orilla de la canasta y rebotó con gran fuerza que salió directamente golpeando a la chica en la cara.

No cabe duda que no solo se lució, sino que la impactó y ahora no solo tendrán un hermoso recuerdo juntos, sino una anécdota graciosa que contar a través de esté divertido video.