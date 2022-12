Tras participación en La Academia, Pablo Chagra revela quién no le cayó bien.

Para sorpresa de muchos y de manera abierta, cuando el ‘Chicken’ le preguntó al creador de contenido por nombres de personas que no eran muy buena onda, Pablo Chagra no tardó en decir que fue en el programa de La Academia donde hubo una persona que no le cayó bien porque no hablaba con nadie, es más, se “apretaba su calzón”. ¿De quién crees que se trate?

¿Qué persona de ‘La Academia’ no le cayó bien a Pablo Chagra?

Al ser cuestionado por el conductor de “De lo que UNO se entera” sobre dar nombres de los personajes o figuras públicas que no le caían bien, el creador de contenido fue firme al decir que a esa persona la conoció en el reality musical más importante de Latinoamérica.

Esa persona es nada más y nada menos que Aleks Syntek, quien en palabras de Pablo “se apretaba su calzón”, pues no le hablaba a nadie, la gente no se acercaba; incluso, era muy incómodo y prefería no verlo.

El creador de chismillennial enfatizó que no se trató sólo de un momento, ya que eso ocurrió en por lo menos seis ocasiones.

Además, se volvió a encontrar al cantautor en un evento en un estadio en donde se mostró más “jocoso”, pero porque estaba en compañía de otras personas como Benny Ibarra y Alexander Acha, con quienes tiene más en común, pues son de su misma profesión, pero aún así la vibra es muy rara con él, dijo Pablo. Aunque también afirmó que posiblemente se tratara de su personalidad, que fuera una persona mucho más introvertida o algo por el estilo, pero de que tiene su carácter de eso no hay duda.

¿Qué papel tenía Aleks Syntek en La Academia 20 años?

Recordemos que en la emisión de La Academia 20 años, Syntek se desempeñó como el mentor de las y los participantes y era el encargado de crear números musicales de la mano de figuras públicas reconocidas para que compartieran el escenario con las y los académicos.