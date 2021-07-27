Doris "Power" está muy enamorada, ¡y al parecer habrá boda pronto!

Doris de Exatlón México está más enamorada que nunca, ¡tanto que ya está pensando en la boda! Su novia Melannie de Survivor México, ¡le dijo que sí! Te contamos los detalles...

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¿Doris de Exatlón y Melannie de Survivor, se casarán?

Recordemos que nuestra querida Doris tenía una relación de 6 años y medio con su ex, Viridiana. Todo parecía ir muy bien, Doris entró a la última temporada de Exatlón, Titanes vs. Héroes, llegó a las últimas semanas, luego de unos meses dentro, regresó a México, ¡y semanas después nos enteramos de que habían terminado su relación!

Fue una sorpresa para todos, pues era una relación larga y que parecía estable, pero la patinadora tuvo mucho tiempo dentro del reality para pensar y tomar la decisión, así que estando fuera, hizo oficial su separación.

Semanas después, nos volvió a sorprender, ¡ya tenía nueva novia! Y aún más sorpresivo que ya conocíamos a su nueva conquista, ¡Melannie de Survivor México! Desde mayo de este año que comenzaron su relación, no paran de compartir en sus redes sociales todo el amor que se tienen y lo bien que se la pasan, ¡y parece que habrá boda pronto!

Y es que a través de una historia de su cuenta de Instagram, Doris compartió sus ganas de casarse con Melannie, pues mientras su novia comía un helado, la grabó y le dijo que si ya se casarían, ¡y Melannie dijo que sí! Además, la atleta puso una encuesta para que sus seguidores votaran a ver si ya se casaban o aún no. ¡Queda claro que está muy enamorada y sus intenciones próximas!

¿Será que nos dan una increíble sorpresa en estos meses? ¡Hay que estar atentos a sus redes sociales!

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