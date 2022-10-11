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FOTOS | Conoce a todos los participantes de "Quiero Cantar" segunda temporada.

Este día se dieron a conocer a los artistas faltantes en esta segunda temporada de “Quiero Cantar”. Te los presentamos.

Por: TV Azteca

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