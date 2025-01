Así puedes pasar los audios de WhatsApp a texto y evitar escucharlos

¿Cuántas veces has recibido un audio de WhatsApp y has deseado poder leerlo en lugar de escucharlo? Ya sea porque estás en un lugar ruidoso, porque no tienes auriculares a mano o simplemente porque prefieres leer, la función de transcripción de audios de dicha aplicación ha llegado para solucionar este problema.

¿Cómo funciona esta magia?

La tecnología detrás de esta herramienta se basa en el reconocimiento de voz, una rama de la Inteligencia Artificial que permite a las computadoras interpretar el lenguaje hablado. Cuando activas la transcripción en WhatsApp, la aplicación analiza el audio y lo convierte en texto en tiempo real, permitiéndote leer la conversación sin necesidad de escucharla.

¿Cómo pasar los audios de WhatsApp a texto y evitar escucharlos?

Ahora bien, activar la transcripción de audios en WhatsApp es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:



Abre WhatsApp: Entra en la aplicación como lo haces normalmente. Ve a Ajustes: Busca el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha en Android o el ícono en la parte inferior derecha en iOS y pulsa sobre él. Entra en Chats: Aquí encontrarás todas las opciones relacionadas con la configuración de tus conversaciones. Activa Transcripciones: Busca la opción “Transcripciones de mensajes de voz” y actívala.

¿Es perfecta la transcripción?

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la transcripción de audios no es perfecta. En ocasiones, la aplicación puede tener dificultades para reconocer palabras, especialmente si hay ruido de fondo o si el hablante tiene un acento marcado. No obstante, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y la precisión de las transcripciones es cada vez mayor.

Sin duda, la función de transcripción de audios de WhatsApp es una herramienta muy útil que puede facilitar nuestra vida diaria. Si aún no la has probado, te recomendamos que lo hagas y descubras todas las ventajas que ofrece.