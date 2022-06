Esto pasaría si Amber decide apelar el veredicto de juicio contra Depp.

El pasado 1 de junio un jurado de Fairfax falló a favor de Johnny Depp en el juicio por difamación en contra de su exesposa Amber Heard, quien este 24 de junio recibió la sentencia oficial emitida por la jueza Penney Azcarate.

La jueza firmó el veredicto final, eliminando cualquier posibilidad de acuerdo entre ambas partes, pues después del fallo del jurado se dio un plazo de 23 días para darles oportunidad de llegar a un convenio, lo cual no sucedió.

Al no haber un acuerdo entre Depp y Amber, la actriz deberá pagarle a su expareja 8 millones 350 mil dólares, mientras que el actor de “Piratas del Caribe” tendrá que desembolsar 2 millones de dólares. No obstante, en caso de que no liquiden este monto al término de un año, tanto Depp como Heard deberán pagar un interés anual del 6 por ciento.

Amber Heard no tendría dinero para pagarle a su ex

Luego de que la actriz perdiera el juicio, la abogada de la actriz señaló que su cliente no contaba con dicha cantidad, también se dio a conocer que Heard podría escribir un libro en donde contaría todo lo sucedido para poderle pagar a su ex, así como que Amber apelaría el veredicto del jurado.

Esto establece el veredicto de la jueza

Amber Heard tiene un plazo de 30 días para apelar; sin embargo, en caso de querer hacerlo deberá pagar los 8,350 millones de dólares.

¿Qué pasaría si decide apelar? De acuerdo con TMZ, si Amber Heard decide seguir adelante con su apelación tendrá que pagar el monto total de la fianza más el 6 por ciento, que aproximadamente son 621 mil dólares.

A pesar de que esto implicaría pagar una cantidad extra, el representante de Amber aseguró que la artista apelará la decisión a favor de Johnny Depp.

“Como se indicó en las audiencias del Congreso de ayer, no pide un indulto si son inocentes. Y no se niega a apelar si sabe que tiene razón”, reveló el representante.