Estos son los detalles del inicio de la gira de RBD

Estamos a pocas horas del arranque de la gira de ‘RBD’, por lo que tuvimos un enlace en exclusiva con Ricardo Manjarrez, quien está a las afueras del hotel donde se hospedan los integrantes de la agrupación.

Estoy en el hotel de ‘RBD’, donde se están hospedando aquí en El Paso Texas, obviamente no voy a decir en qué hotel, porque esa información solamente la tiene Ventaneando, pero hay muchas puertas

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Entonces, estamos viendo dónde pudieran salir, por dónde entran. Hace aproximadamente 1 hora, llegó Anahí acompañada de su esposo Manuel Velasco y sus dos hijos, eso fue aproximadamente hace una hora, llegó al hotel, yo creo que se estará refrescando y dicen que más tarde van a ir a hacer un ensayo, un soundcheck, al estadio en donde se van a presentar mañana, donde por cierto, caben 50 mil personas

Y ahorita que ando de metiche en las ventanas del hotel, me encontré a Christopher Uckermann, está comiendo, pero ya me taparon la cortina... Aquí, afuera del hotel hay gente de Brasil, hay gente de Japón, ya se empezaron a juntar los fanáticos…

¿Cuándo es el concierto de RBD?

Los fans han esperado con muchas ganas la presentación de la agrupación, por lo que mañana podrán disfrutar de sus artistas, así lo ha confirmado Ventaneando.

El concierto es mañana, creo que a las 8 de la noche, así como las fans de Luis Miguel en Chile y Argentina, haz de cuenta. Y dicen que el escenario es una cosa espectacular…

La agrupación va a tener varias fechas en Estados Unidos, entre ellas destaca la ciudad de Nueva York.

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