Paquita la del Barrio despotricó contra María Fernanda. ¿Por qué?

Que no se meta ella, metiche, que no esté... quién es la señora, no sé quién sea, que venga a mi cara a decirlo, que no me mande a decir…

En mayo pasado, así se expresaba Paquita la del Barrio de la exacadémica, María Fernanda Alvo Díaz, al referirse al conflicto de intereses entre La Sonora Santanera de la cual Fernanda es vocalista y La Única e Internacional Sonora Santanera, agrupación con la que Paquita se presentaba en ese entonces en concierto.

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Actualmente, Paquita asegura que no conoce a María Fernanda, un hecho curioso, pues resulta que ahora está por presentarse en concierto con esa agrupación, a la cual entonces criticaba y que tras un largo pleito legal, es la única autorizada para usar el nombre de La Sonora Santanera.

No la conozco, no la conozco, para que te voy a decir mentiras, yo le pregunté hace rato a Pato, quién era

Y queriendo evadir el tema, tampoco quiso explicar por qué se cambió de bando y ahora trabaja con la agrupación que maneja la viuda de Carlos Colorado, Yolanda Almazán.

No sé, después hablamos, los chismes no me gustan. Pregúntenle al señor que aquí nos trae…

¿Qué opina sobre la pelea de Anel Noreña con sus hijos?

En otros temas, Paquita fue cuestionada sobre la disputa entre Marysol Sosa y su mamá, Anel Noreña ,por el uso del nombre e imagen de José José, situación que las mantiene distanciadas.

Si esta niña o niño, no sé, quiere usar el nombre de su padre, hace mal, a nosotros nos ha costado y no por eso, el padre tiene su categoría, que le cueste trabajo al niño

Y sobre las declaraciones de Anel Noreña, en relación a que Marysol Sosa renunció a la herencia del ‘Príncipe de la canción’, Paquita dijo:

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Mañana le va a hacer falta, honestamente, mañana le va hacer falta o si tiene mucho, pues que bueno, vida nada más tenemos una

Paquita y La Sonora Santanera de Carlos Colorado se presentarán el próximo 9 de septiembre en el Auditorio Nacional.

